Лавров: никто из официальных лиц Запада не требовал отключить Россию и Китай от SWIFT

Никто из официальных лиц Запада не требовал отключить Россию и Китай от SWIFT. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«Никто из официальных лиц Запада никогда на моей памяти не требовал перекрыть SWIFT для России, для Китая или для кого бы то ни было еще», - отметил глава МИД РФ.

Дипломат обратил внимание на то, что к этому призывают отдельные политики, однако подтверждений этому в заявлениях официальных представителей ведущих стран Запада или же представителей SWIFT никогда не было.

Ранее международная платежная система SWIFT подтвердила Центральному банку, что будет работать в России в штатном режиме. В данный момент риски отключения страны от системы отсутствуют, заявила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.