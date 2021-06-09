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Лавров: никто из официальных лиц Запада не требовал отключить Россию и Китай от SWIFT

Алена Миронова
10:55 09.06.2021
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никто из официальных лиц Запада не требовал отключить Россию и Китай от SWIFT.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
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Никто из официальных лиц Запада не требовал отключить Россию и Китай от SWIFT. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«Никто из официальных лиц Запада никогда на моей памяти не требовал перекрыть SWIFT для России, для Китая или для кого бы то ни было еще», - отметил глава МИД РФ.

Дипломат обратил внимание на то, что к этому призывают отдельные политики, однако подтверждений этому в заявлениях официальных представителей ведущих стран Запада или же представителей SWIFT никогда не было.

Ранее международная платежная система SWIFT подтвердила Центральному банку, что будет работать в России в штатном режиме. В данный момент риски отключения страны от системы отсутствуют, заявила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.

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