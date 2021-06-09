Спорт Эфиопская спортсменка побила мировой рекорд в беге на 10 тысяч метров Анна Берестовая Летесенбет Гидей побила мировой рекорд в беге на 10 тысяч метров. © Фото: Oliver Weiken dpa Globallookpress Читайте нас на: Эфиопская спортсменка Летесенбет Гидей побила действующий мировой рекорд в беге на 10 тысяч метров. Соответствующую информацию сообщили в Twitter Всемирной легкоатлетической ассоциации. Бегунье удалось преодолеть дистанцию за 29 минут 1,03 секунды. Предыдущий рекорд - 29 минут 6,82 секунды - принадлежал нидерландке Сифан Хассан и был установлен в воскресенье. Ранее российский пловец Климент Колесников установил мировой рекорд в плавании на спине на дистанции в 50 метров. Спортсмену удалось побить данный рекорд дважды за два дня. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика