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Пловец Колесников выиграл золото на стометровке кролем на ЧЕ в Будапеште

Ян Брацкий
19:36 19.05.2021
Накануне российский пловец дважды за два дня побил мировой рекорд в плавании на спине.
Пловец Колесников выиграл золото на стометровке кролем на ЧЕ в Будапеште
© Фото: Alfredo Falcone, globallookpress
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Российский пловец Климент Колесников завоевал золотую медаль на дистанции в 100 метров кролем на чемпионате Европы в Будапеште.

Колесников на этом первенстве собрал целую россыпь наград и мировых рекордов. Накануне он победил на дистанции в 50 метров на спине. Он преодолел дистанцию за 23,80 секунды.

Помимо триумфа на соревнованиях, россиянин второй раз за два дня установил новый мировой рекорд. Днем ранее он пришел первым на дистанции 50 метров на спине в полуфинале чемпионата с результатом 23,93 секунды, что стало рекордным показателем.

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