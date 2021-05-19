Пловец Колесников выиграл золото на стометровке кролем на ЧЕ в Будапеште

Российский пловец Климент Колесников завоевал золотую медаль на дистанции в 100 метров кролем на чемпионате Европы в Будапеште.

Колесников на этом первенстве собрал целую россыпь наград и мировых рекордов. Накануне он победил на дистанции в 50 метров на спине. Он преодолел дистанцию за 23,80 секунды.

Помимо триумфа на соревнованиях, россиянин второй раз за два дня установил новый мировой рекорд. Днем ранее он пришел первым на дистанции 50 метров на спине в полуфинале чемпионата с результатом 23,93 секунды, что стало рекордным показателем.