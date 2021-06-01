Мясников рассказал о ночном симптоме серьезной болезни

Боль в спине ночью может быть симптомом серьезного заболевания – расслоение аорты. По его словам, ночные боли в спине также могут сигнализировать о наличии опоясывающего герпеса. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал врач Александр Мясников.

Мясников подчеркнул, что всем тем, кто испытывает боли в спине в ночное время, необходимо срочно обратиться к врачу для диагностики и своевременного назначения лечения.

Ранее врач-невролог, остеопат Жан Шоломицкий в разговоре со «Звездой» назвал неочевидную причину болей в спине. По его словам, скованность и зажатость в спине могут проявляться из-за проблем с кишечником.