Шойгу на учениях в Крыму проверил работу командного пункта 22-го армейского корпуса

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в Крыму проверил работу командного пункта 22-го армейского корпуса, который развернут в районе проведения межвидовых учений войск Южного военного округа и ВДВ.

Шойгу заслушал доклад командира корпуса о действиях частей и подразделений в рамках основного этапа маневров. Учения идут в рамках внезапной проверки боеготовности.

Ранее сообщалось, что сегодня в Крыму проходят межвидовые учения, в которых участвуют свыше десяти тысяч военнослужащих, 1,2 тысяч единиц техники, а также 40 боевых кораблей. Шойгу прилетел в Крым, чтобы лично проверить готовность морской и сухопутной группировок. По словам министра, военнослужащие успешно справились с поставленными на учениях задачами.

На совещании об итогах действий войск в ходе внезапных проверок, которое проводилось в Крыму, глава военного ведомства принял решение завершить проверку войск в ЮВО и ЗВО, поскольку все поставленные цели достигнуты.