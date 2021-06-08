«Ему очень сильно повезло»: эксперт прокомментировал падение альпиниста в трещину на Эльбрусе

Президент Федерации альпинизма РСО–Алания Дмитрий Коклин рассказал «Звезде» о том, почему произошло падение альпиниста в трещину на Эльбрусе. По его словам, мужчина нарушил правила техники безопасности.

«Человеку очень сильно повезло. Это не самый редкий случай. Я знаю людей, которые срывались и падали в трещины. И знаю людей, которые срывались под лавинами. Это очень большое везение. В такую пургу, человек нарушил правила техники безопасности – ему повезло, что в какой-то момент он остановился в этой трещине и не упал глубже. И что его смогли найти и достать живым. Трещина – это очень опасно. Закрытый ледник нужно всегда преодолевать в связке, связавшись, как раз на случай таких срывов», - сказал Коклин.

Также он отметил, что в плохую погоду, особенно в пургу – тяжело найти трещину, в которую сорвался человек.

«Ему повезло, что трещина оказалась не глубокая, что он в ней не разбился, не раздавило и не замерз там. Ему очень сильно повезло», - сказал эксперт.

На Эльбрусе, по мнению Коклина, люди чаще срываются на горе из-за крутого склона.

«Поэтому, любой штурм начинается с того, что люди связываются. Там идет, например, два, четыре, шесть человек – они всегда связываются одной веревкой, идут след в след. Один, например, сорвался и упал в трещину, то другие его могут задержать и вытащить. Если бы он (упавший альпинист – Прим.ред.) шел в связке, то его бы вытащили за пару минут. Они бы организовали станцию, заблокировали веревку и вытащили бы его. А вот без связки такие закрытые ледники – опасны. Потому что неизвестно, где находится трещина», - заключил президент Федерации альпинизма РСО–Алания Дмитрий Коклин.

Ранее поступала информация об организации поисково-спасательных работ на горе Эльбрус в связи с падением альпиниста в расщелину. Инцидент произошел на высоте 4 900 метров. Альпинист, являющийся жителем Липецка 1984 года рождения, получил в результате случившегося различные ушибы.