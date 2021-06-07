Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе

Альпинист из Самары при восхождении на гору Эльбрус сорвался в расщелину на высоте 4900 метров. Его группа обратилась за помощью к МЧС, на место происшествия направлен отряд спасателей.

«На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России в количестве 7 человек и 2 единицы техники», - говорится в сообщении на сайте регионального МЧС.

Ранее во время восхождения в горах Кабардино-Балкарии скончался гид группы альпинистов. По данным МЧС России, он умер от сердечной недостаточности.