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«Меня ничего не остановит»: Макрон высказался о нападении на него в департаменте Дром

Кира Карон
21:36 08.06.2021
По словам Макрона, он продолжит встречаться с французами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sadak Souici Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент Франции Эммануэль Макрон после удара по лицу высказался о ситуации в департаменте Дрон. Он призвал не преувеличивать значение инцидента с пощечиной и подчеркнул, что продолжит встречаться с французами.

«Я продолжил приветствовать людей, которые были с этим человеком, и сделал фотографии с ними. Я продолжил и буду продолжать. Меня ничего не остановит» - сказал Макрон, пишет издание Dauphiné.

Глава государства отметил, что у него после этой ситуации не возникло никаких опасений. На данный момент у французского лидера «все хорошо».

«Подавляющее большинство французов интересуются глубинными проблемами. Давайте не будем позволять изолированным фактам, агрессивным лицам, которые всегда присутствуют на демонстрациях, завладеть общественными дебатами: они этого не заслуживают. Это не должно затмевать остальные важные темы, которые затрагивают жизнь многих», - заключил французский лидер.

Ранее во время визита в регион Дром неизвестный нанес удар по лицу президенту Франции Эммануэлю Макрону. По данным СМИ, в результате инцидента полиция задержала двух человек.

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