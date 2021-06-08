МИД РФ: запросы авиакомпаний по облету Белоруссии не решаются по щелчку пальцев

Россия готова выполнять запросы авиакомпаний по вопросам облета территории Белоруссии, но это не делается «по щелчку пальцев». Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Мы, естественно, будем удовлетворять запросы, но это не решается щелчком пальцев, как пытаются представить некоторые наши партнеры, которые сначала принимают определенное решение, но, видимо, не могут хотя бы продумать на два шага вперед свои действия», - заявил Грушко.

При этом замминистра отметил, что европейские авиакомпании, принявшие решение об облете территории Белоруссии, лишают себя преимуществ, так как теряют отработанный воздушный маршрут.

«Был налаженный маршрут, безопасный, сотни, тысячи самолетов каждый день пересекали воздушное пространство Белоруссии. А теперь они сами себя лишают этого преимущества, в том числе и в сфере экономики, потому что облет территории Белоруссии - это дело дорогое», - отметил Грушко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал отказ ряда стран летать над Белоруссией. Он отметил, что облетая территорию страны, европейцы испытают значительные потери.