Теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал Roland Garros
Спортсменка одержала победу над Еленой Рыбакиной из Казахстана.
© Фото: Александр Вильф РИА Новости
Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал Roland Garros. Она одержала победу над Еленой Рыбакиной из Казахстана.
В четвертьфинале Павлюченкова меньше допустила двойных (2-6) и наравне с соперницей подала навылет – по пять эйсов у каждой. Также Павлюченкова выиграла 42 из 61 мяча на первой подачи и допустила 28 невынужденных против 43 ошибок у Рыбакиной.
Следующий матч российской спортсменки состоится со словенкой Тамарой Зиданшек.
Ранее россиянин Даниил Медведев победил американца Томми Пола в матче второго круга открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros).