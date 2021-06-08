Спорт Теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал Roland Garros Кира Карон Спортсменка одержала победу над Еленой Рыбакиной из Казахстана. © Фото: Александр Вильф РИА Новости Читайте нас на: Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал Roland Garros. Она одержала победу над Еленой Рыбакиной из Казахстана. В четвертьфинале Павлюченкова меньше допустила двойных (2-6) и наравне с соперницей подала навылет – по пять эйсов у каждой. Также Павлюченкова выиграла 42 из 61 мяча на первой подачи и допустила 28 невынужденных против 43 ошибок у Рыбакиной. Следующий матч российской спортсменки состоится со словенкой Тамарой Зиданшек. Ранее россиянин Даниил Медведев победил американца Томми Пола в матче второго круга открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика