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Теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал Roland Garros

Кира Карон
19:34 08.06.2021
Спортсменка одержала победу над Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал Roland Garros
© Фото: Александр Вильф РИА Новости
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Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал Roland Garros. Она одержала победу над Еленой Рыбакиной из Казахстана.

В четвертьфинале Павлюченкова меньше допустила двойных (2-6) и наравне с соперницей подала навылет – по пять эйсов у каждой. Также Павлюченкова выиграла 42 из 61 мяча на первой подачи и допустила 28 невынужденных против 43 ошибок у Рыбакиной.

Следующий матч российской спортсменки состоится со словенкой Тамарой Зиданшек.

Ранее россиянин Даниил Медведев победил американца Томми Пола в матче второго круга открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros).

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