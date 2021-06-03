Медведев вышел в третий круг Roland Garros
В третьем круге турнира россиянин встретится с американцем Рейлли Опелкой.
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Россиянин Даниил Медведев победил американца Томми Пола в матче второго круга открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros).
Игра завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:4, 6:3 в пользу российского спортсмена. В третьем круге Медведев встретится с еще одним представителем США - Рейлли Опелкой.
Даниил Медведев является второй ракеткой мира и триумфаторов десяти турниров под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Он также выступал в финалах двух турниров Большого шлема - US Open (в 2019 году) и Australian Open (2021).