Спорт Медведев вышел в третий круг Roland Garros Роман Захаров В третьем круге турнира россиянин встретится с американцем Рейлли Опелкой. © Фото: Panoramic, globallookpress Читайте нас на: Россиянин Даниил Медведев победил американца Томми Пола в матче второго круга открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Игра завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:4, 6:3 в пользу российского спортсмена. В третьем круге Медведев встретится с еще одним представителем США - Рейлли Опелкой. Даниил Медведев является второй ракеткой мира и триумфаторов десяти турниров под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Он также выступал в финалах двух турниров Большого шлема - US Open (в 2019 году) и Australian Open (2021). В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика