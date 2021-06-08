В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту уничтожения воинских захоронений

В Ленинградской области в Тосненском районе началось строительство на месте, где были обнаружены останки погибших в годы Великой Отечественной войны. По результатам доследственной проверки СКР возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Ленинградской области.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. расследование уголовного дела продолжается», - говорится в сообщении.

Бульдозеры начали работу недалеко от поселка Тельмана, где проходили кровопролитные бои. На том месте готовят площадку под строительство коммерческих объектов.

Тревогу забили поисковики, которые нашли останки на пустыре. Волонтеры тайком пробрались на стройку, так как владелец не пускает на территорию, чтобы избежать огласки.

Ранее в селе Лушниковка Воронежской области поисковики нашли около полутысячи останков узников бывшего нацистского лагеря, который был развернут там в годы Великой Отечественной войны.