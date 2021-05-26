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Под Воронежем нашли останки убитых нацистами 500 детей и женщин

Кира Карон
16:53 26.05.2021
Поисковики разыскивали это место порядка десяти лет.
Под Воронежем нашли останки убитых нацистами 500 детей и женщин
© Фото: Михаил Сегодин, ВКонтакте
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В селе Лушниковка Воронежской области поисковики нашли уже около полутысячи останков узников бывшего нацистского лагеря, который был развернут там в годы Великой Отечественной войны. Раскопки проходят в рамках всероссийского проекта «Без срока давности».

«Этот лагерь, бывший одним из лагерей системы "Дулаг-191", располагался на кирпичном заводе. В годы войны там был спецлагерь для женщин и детей. Лагерь был очень многочисленным - за все время его существования там находилось свыше 50 тысяч человек, и 8,5 тысяч человек было умерщвлено», - сообщил РИА Новости руководитель поискового объединения «Дон» Михаил Сегодин.

Проект направлен на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР.

По словам Сегодина, поисковики разыскивали это место порядка 10 лет и сейчас им удалось обнаружить.

«Мы работаем совместно с органами Следственного комитета по Воронежской области. Вскрываем захоронения, и уже найдены останки порядка 500 человек», - добавил собеседник агентства.

На данный момент останки находятся в плохом состоянии, точный возраст жертв установить сложно. По словам эксперта, можно предложить, что в основном это были молодые люди. На одном из фрагментов четко видно ребенка.

Ранее в первом чтении Госдума приняла законопроект о запрете публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицать решающую роль советского народа в победе над фашизмом.

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