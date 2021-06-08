Подростки из Волжского, в которых якобы стреляли ранее, признались, что устроили это ради развлечений

Двое несовершеннолетних, которые ранее утверждали, что в них стрелял неизвестный, признались, что в них никто не стрелял, а ранения были получены самостоятельно. Об этом сообщает пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.

«Травмы получены подростками в результате намеренных выстрелов, произведенных ими самостоятельно друг в друга из пневматической винтовки. Свои действия они снимали на камеру телефона.», - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в городе Волжском Волгоградской области мужчина стрелял в двух подростков из пневматического оружия. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть управления МВД РФ по городу Волжский примерно в 10.45.