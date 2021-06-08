В стране и мире Полиция Волгограда ищет стрелявшего по подросткам мужчину Валентина Пескова Нападавший скрылся, произведя несколько выстрелов по двум несовершеннолетним в поселке Краснооктябрьский. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости Читайте нас на: В поселке Краснооктябрьский Волгоградского района полиция разыскивает неизвестного мужчину, который беспричинно открыл стрельбу по двум прогуливающимся подросткам. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть управления МВД РФ по городу Волжский примерно в 10.45. «В поселке Краснооктябрьский на пересечении улиц Энтузиастов и Калинина неизвестный мужчина предположительно из пневматического оружия произвел несколько выстрелов по двум подросткам. После чего скрылся», - рассказали «Звезде» в ГУ МВД России по Волгоградской области. Как заявили в пресс-службе ведомства, у одного ребенка диагностировано повреждение голени и у другого - плеча. К счастью, обе травмы - легкие и не представляют угрозы для жизни. Приняты все меры по розыску скрывшегося. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика