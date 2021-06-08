Прокуратура проводит проверку по факту обрушения балкона в Москве
В жилом дома на Ленинском проспекте в Москве обрушился балкон, проводится проверка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Прокуратура города Москвы
Московская прокуратура инициировала проверку по факту обрушения балкона в жилом доме на Ленинском проспекте. Инцидент произошел на четвертом этаже, у балкона провалился пол - все находящиеся там вещи оказались на улице. О пострадавших не сообщается.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными лицами обязанностей, возложенных жилищным законодательством, в том числе по содержанию и ремонту общего имущества собственников, оказанию услуг надлежащего качества», - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.
Ранее в Санкт-Петербурге молодая пара в Санкт-Петербурге во время ссоры свалилась с балкона третьего этажа. Конфликт произошел во время распития алкогольных напитков - хрупкие перила не выдержали их обоих.