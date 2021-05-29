В Санкт-Петербурге пара во время конфликта упала с балкона
Пострадавших доставили в одну из городских больниц.
© Видео: Даниил Тиканов, ВКонтакте © Фото: Даниил Тиканов, ВКонтакте
Молодая пара в Санкт-Петербурге во время ссоры свалилась с балкона третьего этажа. Очевидец поделился видео в Сети.
«Свалились с балкона, когда выясняли отношения. Живы, но получили травмы», - рассказал очевидец.
Сообщается, что конфликт произошел во время распития алкогольных напитков. На балконе парочка выясняла отношения, облокотились на перила, в итоге хрупкие перила не выдержали их обоих. Пострадавшие находятся в больнице.