Французские военные написали второе коллективное обращение к Макрону

Действующие военные во Франции в открытом письме поддержали обращение отставных генералов, заявивших о «распаде» государства. Текст письма опубликовало издание Valeurs actuelles.

«Наши старшие товарищи — бойцы, заслуживающие уважения. Например, это те пожилые военнослужащие, честь которых вы попирали в последние недели. Это тысячи слуг Франции, которые подписали открытое письмо со здравым смыслом, солдаты, отдавшие свои лучшие годы, защищая нашу свободу, подчиняясь ваши приказам о ведении войны», - говорится в письме.

Авторы письма назвали своей задачей донести правду из любви к своему государству. Они упомянули также и о насилии в городах и деревнях.

«Мы видим, как разобщенность сообществ закрепляется в публичном пространстве, в публичных дебатах. Мы видим, что ненависть к Франции и ее истории становится нормой», — обратили внимание военные, отметив также, что в стране сейчас «назревает гражданская война».

Письмо поддержали порядка 45 тысяч человек.

Ранее в апреле в издании появилось открытое обращение 20 французских офицеров высшего состава в отставке, призывающих главе государства Макрону «защитить патриотизм».