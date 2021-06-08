Бундестаг высказался о словах Путина, что Россия не обязана «кормить» Украину

Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что нежелание России субсидировать Украину, оплачивая транзит газа через ее территорию, понятно, но никто и не останавливает прокачку голубого топлива. Об этом заявил во вторник.

«Газопровод через Украину не перекрывается, а продолжает использоваться в соответствии с договором, который заключили "Газпром" и "Нафтогаз". За это взимаются, как и прежде, транзитные пошлины», - сказал Эрнст ТАСС.

Также Эрнст добавил, что понимает, почему Россия не желает субсидировать Украину.

«ЕС хочет поддержать Украину, то он должен это делать за счет прямых выплат, а не косвенных платежей за транспортировку газа, которые в конечном итоге ложатся на плечи европейских потребителей газа», - высказался Эрнст.

Ранее Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил в ответ на замечание о значимости для Украины российских денег за транзит газа заявил, что РФ не обязана всех кормить. Путин считает, что Киев своими действиями снижает свою прибыль от транзита газа.