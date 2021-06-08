Ученый подсчитал возможное число инопланетных цивилизаций во Вселенной

Профессор физики Брайан Кокс, ранее известный как клавишник музыкальной группы D:Ream, заявил, что человеческая цивилизация не может быть одна во Вселенной и предположил, что количество разумных цивилизаций может достигать 200 миллиардов. При этом в нашей галактике должна существовать еще как минимум одна цивилизация, схожая с земной.

«Основываясь на имеющейся информации могу допустить, что на данный момент в галактике имеется одна или две разумные цивилизации. Во Вселенной должны быть другие цивилизации, я не могу даже представить, что мы одни», - заявил Кокс в интервью изданию Mirror.

На вопрос о возможном прибытии инопланетян на Землю физик отметил, что внеземные гости могут использовать «роботов размером с айфон» для исследования Солнечной системы и территории нашей планеты.

Ранее в NASA рассказали о многочисленных свидетельствах военных летчиков, которые сталкивались с необъяснимыми явлениями в небе. По словам эксперта, никто из ученых не смог объяснить их природу.