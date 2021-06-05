«Мы не знаем, враги ли это»: в NASA объяснили заинтересованность НЛО

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) заинтересованы в дальнейшем изучении неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом сообщил глава управления Билл Нельсон.

В беседе с журналистами он рассказал о многочисленных свидетельствах военных летчиков, которые сталкивались с необъяснимыми явлениями в небе. По словам Нельсона, никто из ученых не смог объяснить их природу.

«Мы не знаем, инопланетяне ли это. Мы не знаем, враги ли это. Мы не думаем, что это оптическое явление из-за описаний, которые предоставили пилоты военно-морского флота... Но мы хотим знать», - заявил Нельсон в беседе с CNN.

Отныне в обязанности научных сотрудников NASA входит изучение всех подобных инцидентов и тщательная проверка собранных фактов, отметила пресс-секретарь агентства Джеки Макгиннесс. Билл Нельсон пообещал известить Пентагон, если его сотрудники достигнут успехов в этой работе.

Ранее бывший лидер США Барак Обама рассказал, что в секретных архивах Пентагона есть фотографии так называемых «летающих тарелок». По словам политика, принцип их движения не поддается объяснению. Обама отметил, что когда он стал президентом страны в 2008 году, то попытался узнать, есть ли у Соединенных Штатов секретные лаборатории с инопланетными кораблями и доказательствами существования внеземных цивилизаций.