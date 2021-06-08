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«Я мог упасть в любой момент»: альпинист, чудом выживший на Эльбрусе, рассказал о происшествии

Кира Карон
15:48 08.06.2021
Мужчина, оставшийся в живых после падения в расщелину на горе, рассказал о случившемся.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Оставшийся в живых после падения в расщелину на Эльбрусе альпинист Денис Шадрин рассказал «Звезде» о происшествии после восхождения на гору.

«Опыта восхождения у меня не было. Это была первая поездка на Кавказ. Первая поездка на горы. Я прилетел 1 июня, проходил акклиматизацию. Поднимался на Чегет. Седьмого числа решили выдвинуться на Эльбрус на 5 200. Мы поняли, что не сможем, и развернулись. Видимость была плохая, около метра, и мы заблудились. Я попал в расщелину, пролетел десять метров и упал на льдину, на которой лежал. Подо мной была еще пропасть метров 50. Испугался. И в тот момент, когда начал уже замерзать, я позвонил и попрощался со всеми самыми близкими людьми», - рассказал Денис Шадрин.

Шадрин добавил, что какое-то время у него был период отчаяния, а потом он собрался с мыслями и ждал помощи.

«Двигаться и согреваться я не мог, потому что подо мной трещала льдина, и я мог упасть в любой момент. Телефон у меня был заряжен, я был на связи со спасателями, близкими. Они мне очень сильно помогли. Очень благодарен спасателям. Я всем говорю, что у меня второй день рождения 7 июня. У меня появилось семь братьев - это ребята-спасатели, которые меня достали», - поделился со «Звездой» альпинист.

Ранее поступала информация об организации поисково-спасательных работ на горе Эльбрус в связи с падением альпиниста в расщелину. Инцидент произошел на высоте 4 900 метров. Альпинист, являющийся жителем Липецка 1984 года рождения, получил в результате случившегося различные ушибы.

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