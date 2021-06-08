Путин: благодаря соцработникам ситуация с пандемией в РФ лучше, чем в других странах

Президент России Владимир Путин поблагодарил социальных работников, благодаря которым ситуация с коронавирусом в РФ оказалась лучше, чем в других странах. На онлайн-встрече с представителями социальных организаций российский лидер отметил, что власти сделают все возможное, чтобы поддержать тех, кто внес свой вклад в борьбу с пандемией.

«Но если бы не ваше отношение к делу, то такого бы результата точно не было. В нашей стране это состоялось. В других странах заболеваемость и смертность, особенно среди людей, которые находились в домах престарелых, была значительно выше. У нас благодаря вашей работе и работе ваших коллег по всей РФ ситуация была лучше, не без трагедий, не без потерь, но все же лучше, чем в других странах. Спасибо вам большое», - заявил Путин.

Ранее Путин призвал сделать систему социальной защиты более адресной и современной. Глава страны отметил, что опыт борьбы с коронавирусной инфекцией показал, что даже самые сложные задачи можно решать солидарно.