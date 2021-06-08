Путин призвал сделать систему соцзащиты более адресной и современной

Система социальной защиты в России должна стать более адресной и современной. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с представителями социальных организаций. Глава страны отметил, что опыт борьбы с коронавирусной инфекцией показал, что даже самые сложные задачи можно решать солидарно.

«Именно в таком прямом диалоге и сотрудничестве нам с вами предстоит сделать более современной и адресной всю нашу систему социальной защиты, так выстроить все процедуры, нормативную базу, чтобы максимально учесть интересы, нужды, запросы людей, которые больше всего нуждаются в помощи, внимании и заботе», - заявил Путин.

Ранее Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что пандемия COVID-19 показала людям, что именно здоровье и человеческое общение представляют высшую ценность. Президент отметил значение науки высоких технологий и объединения усилий в преодолении общих кризисов.