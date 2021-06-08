В стране и мире Путин сообщил об увеличении финансирования соцпроектов с 2,5 до 5 миллиардов рублей Кира Карон По словам главы государства, финансирование позволило поддержать более 2,6 тысячи социальных инициатив. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент России Владимир Путин заявил, что в 2020 году вдвое был увеличен объем финансирования социальных проектов по линии президентских грантов. «В прошлом году вдвое - с 2,5 миллиарда до 5 миллиардов рублей - был увеличен объем финансирования социальных проектов по линии фонда президентских грантов», - рассказал Путин в ходе встречи с представителями социальных организаций. Также президент отметил, что финансирование позволило поддержать более 2,6 тысячи социальных инициатив. Ранее Владимир Путин поручил обеспечить рост доходов населения в регионах с низкими социально-экономическими показателями. Глава государства распорядился предоставить первый доклад по этому вопросу не позднее 1 июля, а далее - раз в полугодие. Ответственным за реализацию инициатив назначен глава кабмина Михаил Мишустин. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика