Путин сообщил об увеличении финансирования соцпроектов с 2,5 до 5 миллиардов рублей
Президент России Владимир Путин заявил, что в 2020 году вдвое был увеличен объем финансирования социальных проектов по линии президентских грантов.
«В прошлом году вдвое - с 2,5 миллиарда до 5 миллиардов рублей - был увеличен объем финансирования социальных проектов по линии фонда президентских грантов», - рассказал Путин в ходе встречи с представителями социальных организаций.
Также президент отметил, что финансирование позволило поддержать более 2,6 тысячи социальных инициатив.
Ранее Владимир Путин поручил обеспечить рост доходов населения в регионах с низкими социально-экономическими показателями. Глава государства распорядился предоставить первый доклад по этому вопросу не позднее 1 июля, а далее - раз в полугодие. Ответственным за реализацию инициатив назначен глава кабмина Михаил Мишустин.