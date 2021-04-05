Путин поручил добиться роста доходов населения в «отстающих» регионах

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил обеспечить рост доходов населения в регионах с низкими социально-экономическими показателями. Соответствующий перечень поручений опубликован на официальном сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов РФ обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития регионов с уровнем социально-экономического развития ниже среднероссийского и достижение конкретных целевых результатов в виде опережающего роста реальных денежных доходов населения и инвестиций в основной капитал», - указано в документе.

Глава государства распорядился предоставить первый доклад по этому вопросу не позднее 1 июля, а далее - раз в полугодие. Ответственным за реализацию инициатив назначен глава кабмина Михаил Мишустин.

В минувшем году были определены десять регионов с низкими экономическими показателями. Их перечень представлен на сайте Кремля. Для каждого из отстающих субъектов был назначен куратор и утверждены индивидуальные программы развития, на реализацию которых решено направить в два этапа 100 миллиарда рублей.