«Верим во врача и чудо»: Гергиев прокомментировал информацию госпитализации танцора Мариинки

Свежей информации по состоянию танцора Давида Залеева, госпитализированного в выходные после падения с самоката в Петербурге, пока нет, в Мариинском театре надеются на его выздоровление. Об этом в разговоре со «Звездой» сообщил художественный руководитель театра Валерий Гергиев.

Информацию о госпитализации «Звезде» подтвердили в пресс-службе Мариинского театра, однако распространять информацию о его здоровье не стали. Гергиев рассказал телеканалу, что находится на связи с главным врачом больницы, где лежит Залеев, пока свежей информации о состоянии танцора не поступало.

«Мы все очень надеемся и верим во врача и чудо», - сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что 31-летнего Залеева в тяжелом состоянии госпитализировали вечером в воскресенье, 16 мая. Танцор упал, пытаясь объехать прохожих на самокате, и сильно ударился головой об асфальт. Шлема и защитной амуниции на нем не было.