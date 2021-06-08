СМИ: Польша пытается согласовать переговоры Дуды с Байденом перед его встречей с Путиным

Польские власти пытаются договориться о проведении встречи главы республики Анджея Дуды с американским президентом Джо Байденом перед его встречей с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita.

Так, по сообщениям издания, Польша «добивается консультаций с Байденом перед встречей США - Россия 16 июня».

Издание ссылается на некоторые независимые источники, подтверждающие, что «американский президент не предупредил ни Польшу, ни Украину перед тем, как 19 мая огласить, что он не намерен продолжать блокаду строительства "Северного потока - 2"».

Как отмечается в газете, в Польше, в свою очередь, имеют опасения, что такой шаг станет определяющим для подхода администрации Байдена к Польше, а также к другим государствам Восточной Европы. В связи с этим, лучшим способом считают проведение личной встречи Дуды и Байдена по случаю саммита НАТО в Брюсселе 14 июня. Однако на сегодняшний день у американского главы в планах только встреча с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

В польском издании подчеркнули, что Байден уже в течение нескольких месяцев ни разу не говорил с польским лидером по телефону - такое положение дел в государстве называют «охлаждением отношений».

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет в Женеве 16 июня. Ранее Путин спрогнозировал результат встречи с Байденом - он отметил, что не ожидает прорыва от встречи с американским лидером, однако выразил надежду на то, что она пройдет в позитивном ключе.