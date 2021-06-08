В стране и мире Главу Бурятии оштрафовали за шашлыки на берегу реки Иркут Егор Левин Алексей Цыденов обратился к населению с просьбой беречь себя и окружающих. © Фото: tsydenov_aleksey, instagram Читайте нас на: Главу Республики Бурятия Алексея Цыденова оштрафовали за пикник в неположенном месте - вместе с семьей он отправился на шашлыки на берег реки Иркут. Цыденов лично сообщил об этом в соцсетях, признав свою неправоту и призвав подписчиков не нарушать установленные противопожарные правила. «Хоть не ходи в отпуск. МЧС оштрафовали за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Все правильно!» - написал глава Бурятии в своем Instagram. © tsydenov_aleksey, instagram Цыденов также призвал население быть аккуратными, беречь себя и окружающих. Ранее пожарный эксперт назвал главные правила безопасного пикника с шашлыками. Сергей Назаров отметил, к примеру, что даже запах дыма в лесу уже является причиной обращения в противопожарную службу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика