Главу Бурятии оштрафовали за шашлыки на берегу реки Иркут
Алексей Цыденов обратился к населению с просьбой беречь себя и окружающих.
© Фото: tsydenov_aleksey, instagram
Главу Республики Бурятия Алексея Цыденова оштрафовали за пикник в неположенном месте - вместе с семьей он отправился на шашлыки на берег реки Иркут. Цыденов лично сообщил об этом в соцсетях, признав свою неправоту и призвав подписчиков не нарушать установленные противопожарные правила.
«Хоть не ходи в отпуск. МЧС оштрафовали за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Все правильно!» - написал глава Бурятии в своем Instagram.
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