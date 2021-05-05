Названы правила безопасного пикника с шашлыками

В России сейчас идут майские праздники и для большинства граждан эти дня являются выходными. Традиционно многие россияне в это время ходят в лес на шашлыки, либо готовят это блюдо на даче. Однако, мало кто задумывается, что подобный отдых может завершиться весьма плачевно, если пренебрегать правилами обращения с огнем. О том, в каких случаях нужно незамедлительно обращаться в МЧС за помощью, в беседе с радио Sputnik рассказал пожарный эксперт Сергей Назаров.

Специалист, в частности, отметил, что даже запах дыма в лесу - уже является причиной обращения в противопожарную службу.

«В лесу дымом пахнуть не должно. Лучше сразу сообщить пожарным. У МЧС есть квадракоптеры, чтобы осматривать большие площади и искать точки с высокой температурой. Лучше проинформировать их», - сказал он.

Эксперт уточнил, что опасаться штрафа за ложный вызов в таком случае не нужно, а вот перестраховаться от серьезных последствий вероятного пожара - лишним не будет.

«Если пожарные приезжают, а в указанном месте нет ни звонившего человека, ни пожара, то может быть ответственность за ложный вызов. А если человек встречает пожарных, говорит про запах дыма и показывает, где именно пахнет, но пожара найти не получается, то ничего страшного», - объяснил специалист.

Назаров добавил, что ответственность есть за заведомо ложный вызов сотрудников экстренных служб: когда человек знает, что ЧП нет, но тем не менее сообщает несоответствующую действительности информацию.

«Если человек верит, что есть пожар, но добросовестно заблуждается, то никакой ответственности не будет», - сказал он.

В случае появления подозрения на существование угрозы возникновения возгорания, лучше всегда проявлять бдительность, считает эксперт. В качестве примера он привел пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, о котором в МЧС сообщила живущая неподалеку женщина, увидевшая из своего окна дым над крышей торгового центра.

«В таких ситуациях есть понятие "поздно". "Рано" - это нормально. Если есть дым, а тем более огонь, однозначно надо вызывать пожарных», - убежден специалист.

Говоря о людях, которые разводят костры, Сергей Назаров напомнил, что им следует знать, что пренебрежение нормами безопасности может спровоцировать масштабное возгорание.

«Человек, который устраивает шашлыки, должен принимать элементарные меры безопасности. Должен быть мангал, не должно быть сухой травы под ним и рядом, не должно быть сухих сучьев, а главное - деревьев. Надо подумать о безопасности, иначе можно и не убежать от огня. Верховые лесные пожары могут двигаться со скоростью 60 километров в час, от них убежать нереально», - объяснил свою точку зрения пожарный эксперт.

В заключение он напомнил об элементарных правилах, которые, согласно действующему законодательству, нужно соблюдать: в населенных пунктах и на садовых участках расстояние от мангала до любых построек не должно быть менее пяти метров, а в радиусе двух метров от мангала не должно быть сухой травы, веток и иных горючих материалов. В случае приготовления шашлыка в лесу нужно, чтобы расстояние от «металлической емкости с огнем» до хвойных деревьев было не менее 50 метров, а до групп лиственных деревьев - не менее 15 метров. Если же речь идет о разведенном на земле костре, то расстояние необходимо увеличить в два раза.