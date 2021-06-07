Сорвавшегося в расщелину альпиниста эвакуировали с Эльбруса
Спасатели эвакуировали сорвавшегося в ледяную расщелину на горе Эльбрус альпиниста.
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Сорвавшийся в трещину в ледовом покрове альпинист был успешно эвакуирован с Эльбруса спасателями. Пострадавший был доставлен на поляну Азау и передан медицинским работникам.
Альпинист, являющийся жителем Липецка 1984 года рождения, получил в результате случившегося различные ушибы. Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике.
Ранее поступала информация об организации поисково-спасательных работ на горе Эльбрус в связи с падением альпиниста в расщелину. Инцидент произошел на высоте 4900 метров.