США удалось вернуть большую часть денег, выплаченных хакерам DarkSide

Министерство юстиции США смогло обнаружить и вернуть большую часть денег, выплаченных в качестве выкупа хакерам группы DarkSide, которые взломали нефтепровод Colonial Pipeline. По данным СМИ, компании-оператору пришлось отдать вымогателям более 4 миллионов долларов.

«Министерству юстиции удалось обнаружить и вернуть большую часть выкупа Colonial, который был уплачен сети DarkSide после атаки вируса-вымогателя в прошлом месяце», - заявила на брифинге первый замгенпрокурора США Лиза Монако.

В мае из-за кибератаки на трубопровод компании Colonial Pipeline в США начался дефицит бензина. Цены на топливо начали расти, а на заправках образовались километровые очереди.