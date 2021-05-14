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Топливный кризис в США завершается: оператор Colonial Pipeline полностью восстановил работу

Валентина Пескова
01:05 14.05.2021
Крупнейший трубопровод США был закрыт из-за кибератаки, однако Colonial Pipelinе перезапустил работу всей системы и возобновил подачу топлива на всем побережье США.
Топливный кризис в США завершается: оператор Colonial Pipeline полностью восстановил работу
© Фото: Michael Nagle XinHua Globallookpress
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На восточном побережье США полностью восстановлены поставки топлива после кибервзлома оператора Colonial Pipeline. Как сообщается на сайте  компании, ее специалисты безопасно перезапустили работу всей системы трубопроводов и доставка нефтепродуктов началась на всех рынках, которые она обслуживает.

На то, чтобы цепочка поставок вернулась к обычному состоянию после перезапуска, потребуется еще несколько дней.

«Colonial будет доставлять как можно больше бензина, дизеля и авиатоплива и продолжит поставки до тех пор, пока рынки не вернутся к норме», - уточнила компания.

Тем не менее в восьми американских штатах по-прежнему наблюдаются массовые закрытия автозаправок, несмотря на восстановление работы трубопровода.

По информации портала GasBuddy, в Вашингтоне без бензина стоят почти на три четверти заправок, в Северной Каролине - 70%, в Южной Каролине - 53%. Также без топлива остались половина бензоколонок в Вирджинии и Джорджии, 39% заправок в Мэриленде, третья часть бензоколонок штата Теннесси и 29% - во Флориде.

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