Топливный кризис в США завершается: оператор Colonial Pipeline полностью восстановил работу
На восточном побережье США полностью восстановлены поставки топлива после кибервзлома оператора Colonial Pipeline. Как сообщается на сайте компании, ее специалисты безопасно перезапустили работу всей системы трубопроводов и доставка нефтепродуктов началась на всех рынках, которые она обслуживает.
На то, чтобы цепочка поставок вернулась к обычному состоянию после перезапуска, потребуется еще несколько дней.
«Colonial будет доставлять как можно больше бензина, дизеля и авиатоплива и продолжит поставки до тех пор, пока рынки не вернутся к норме», - уточнила компания.
Тем не менее в восьми американских штатах по-прежнему наблюдаются массовые закрытия автозаправок, несмотря на восстановление работы трубопровода.
По информации портала GasBuddy, в Вашингтоне без бензина стоят почти на три четверти заправок, в Северной Каролине - 70%, в Южной Каролине - 53%. Также без топлива остались половина бензоколонок в Вирджинии и Джорджии, 39% заправок в Мэриленде, третья часть бензоколонок штата Теннесси и 29% - во Флориде.