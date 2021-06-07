Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Курской области пенсионерам заплатят по три тысячи рублей за прививку от COVID-19

Кира Карон
22:29 07.06.2021
Средства станут начислять на счет, куда гражданам поступает пенсия.
В Курской области пенсионерам заплатят по три тысячи рублей за прививку от COVID-19
© Фото: Saman Abesiriwardana Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Власти Курской области выплатят из бюджета региона пенсионерам, которые сделают прививку от COVID-19 по три тысячи рублей. Об этом сообщает в понедельник областная администрация.

«Средства в размере 3 тысячи рублей получат граждане, постоянно проживающие на территории региона, которые привились первым компонентом в период с 1 сентября 2020 года и будут привиты до 30 ноября 2021 года; то есть те, кто уже привился, получат выплату тоже», - говорится в сообщении.

На данный момент в Курской области на получение выплаты претендуют свыше 197 тысяч человек. Выплату будет осуществлять региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства, передает РИА Новости.

Ранее Сергей Собянин запустил программу поощрения вакцинации для старшего поколения. Все москвичи старше 60 лет, имеющие полис ОМС и поставившие первый укол от коронавируса, получат подарочную карту номиналом 1000 рублей или промокод на аналогичную сумму.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:50 В стране и мире
США удалось вернуть большую часть денег, выплаченных хакерам DarkSide
21:19 В стране и мире
Лавров заявил о безальтернативности Минских соглашений главам МИД Франции и Германии
19:54 В стране и мире
Байден провел телефонный разговор с Зеленским
19:21 В стране и мире
Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:30 В стране и мире
Глава МВД РФ утвердил правила, по которым пьяных россиян и иностранцев могут свозить в вытрезвители
Популярное
Видео
Четыре ТЭС взорвали в Англии во время футбольного матча
Врач рассказала, почему опасно лечить алкоголем отравления
Видео
«Похороненный» во времени: поисковики обнаружили истребитель «Аэрокобра» времен ВОВ в Курской области
В Болгарии раскрыли схему продажи органов украинских мигрантов богатым иностранцам
Названы смертельно опасные косточки и орехи
Автор памятника Александру III сообщил, что ошибку с орденом исправили
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.