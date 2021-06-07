В Курской области пенсионерам заплатят по три тысячи рублей за прививку от COVID-19

Власти Курской области выплатят из бюджета региона пенсионерам, которые сделают прививку от COVID-19 по три тысячи рублей. Об этом сообщает в понедельник областная администрация.

«Средства в размере 3 тысячи рублей получат граждане, постоянно проживающие на территории региона, которые привились первым компонентом в период с 1 сентября 2020 года и будут привиты до 30 ноября 2021 года; то есть те, кто уже привился, получат выплату тоже», - говорится в сообщении.

На данный момент в Курской области на получение выплаты претендуют свыше 197 тысяч человек. Выплату будет осуществлять региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства, передает РИА Новости.

Ранее Сергей Собянин запустил программу поощрения вакцинации для старшего поколения. Все москвичи старше 60 лет, имеющие полис ОМС и поставившие первый укол от коронавируса, получат подарочную карту номиналом 1000 рублей или промокод на аналогичную сумму.