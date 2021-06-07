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«Добиться прогресса»: в Белом доме назвали причину, из-за которой Байдену необходимо встретиться с Путиным

Кира Карон
22:11 07.06.2021
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет в Женеве 16 июня.
«Добиться прогресса»: в Белом доме назвали причину, из-за которой Байдену необходимо встретиться с Путиным
© Фото: Samuel Corum - Pool Via Cnp Keystone Press Agency Globallookpress
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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты рассматривает встречу с российским президентом Владимиром Путиным не как поощрение, а как жизненно необходимую часть защиты американских интересов и ценностей.

«Джо Байден встречается с Владимиром Путиным не вопреки различиям между нашими странами, а благодаря им», - сказал на брифинге Джейк Салливан.

Двум странам, по словам Салливана, необходимо проработать множество вопросов, и также назвал прямой разговор двух лидеров «лучшим способом понять, что намеревается и планирует делать Россия».

«Для президента Байдена важно лично встретиться с президентом Путиным, чтобы четко определить, где мы находимся, чтобы понять, где он находится, чтобы попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем работать в интересах Америки, чтобы добиться прогресса», -  заключил советник.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что не ожидает прорыва от встречи с американским лидером Джо Байденом. При этом Путин выразил надежду на то, что встреча пройдет в позитивном ключе.

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