В стране и мире Путин рассказал об ожиданиях от первой встречи с Байденом Виктория Ивашечкина По словам президента РФ, необходимо попытаться найти пути урегулирования отношений. © Фото: kremlin.ru Читайте нас на: Российский лидер Владимир Путин прокомментировал свою запланированную в Женеве первую встречу с президентом США Джо Байденом. По словам политика, необходимо попытаться найти пути урегулирования отношений. «Обсудим стратегическую стабильность, разоружение, пандемию, урегулирование конфликтов и экологию», - отметил Путин. Президент РФ подчеркнул, что отношения двух стран во многом стали заложником внутренней политики в США. Ранее сообщалось, что встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена пройдет в Женеве 16 июня. Подчеркивалось, что Россия позитивно оценила предложение американского политика провести встречу в верхах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика