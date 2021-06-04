Путин рассказал об ожиданиях от первой встречи с Байденом
По словам президента РФ, необходимо попытаться найти пути урегулирования отношений.
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Российский лидер Владимир Путин прокомментировал свою запланированную в Женеве первую встречу с президентом США Джо Байденом.
По словам политика, необходимо попытаться найти пути урегулирования отношений.
«Обсудим стратегическую стабильность, разоружение, пандемию, урегулирование конфликтов и экологию», - отметил Путин.
Президент РФ подчеркнул, что отношения двух стран во многом стали заложником внутренней политики в США.
Ранее сообщалось, что встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена пройдет в Женеве 16 июня. Подчеркивалось, что Россия позитивно оценила предложение американского политика провести встречу в верхах.