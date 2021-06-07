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Россиян призвали учитывать риски при полете в «закрытые» страны

Алексей Курильченко
21:59 07.06.2021
В Ростуризме и Росавиации призвали учитывать риски при полете в страны, авиасообщение с которыми еще не было восстановлено.
Россиян призвали учитывать риски при полете в «закрытые» страны
© Фото: pixabay.com
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Ростуризм и Росавиация призвали туристов учитывать риски при посещении стран, с которыми Россия пока не восстановила авиасообщение. При полете турист может не получить обещанные услуги, а бизнес - понести убытки.

«Мы понимаем желание туристов отдохнуть, а бизнеса – работать. При этом, мы просим и туристов, и бизнес учитывать все сопутствующие риски. Турист рискует частично или полностью не получить ту услугу, за которую он заплатил, а бизнес, соответственно, рискует получить убытки и не оправдать доверие людей. Ростуризм и Росавиация рекомендуют туристам тщательно выбирать направления для путешествий с учетом данных рисков», - говорится в тексте совместного заявления двух ведомств.

Отмечается, что на данный момент Россия не возобновила регулярное авиасообщение с целым рядом стран, включая Тунис и Кипр. По закрытым для туристов направлениям проводятся исключительно грузопассажирские рейсы.

Ранее в Ростуризме предупредили, что у туроператоров, ищущих лазейки и способы для того, чтобы перевезти туристические группы с помощью грузопассажирских рейсов, могут аннулировать допуски на выполнение подобных рейсов. В ведомстве отмечают, что ответственность за ненадлежащее оказание услуг перед клиентами в случае отмены рейсов ляжет на самих операторов.

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