В Индии львица умерла от COVID-19

В Индии в зоопарке Арингар Анна в пригороде Ченная умерла 9-летняя львица, предположительно от коронавируса. Об этом пишет газета The Hindu.

Сообщается, что в зоопарке, у пяти львов было обнаружено отсутствие аппетита и кашель. У 11 животных были взяты анализы крови и мазок из носа. Анализы были отправлены в лабораторию, авторизованную для работы с животными. По результатам COVID-19 был обнаружен у девяти львов.

Львица, которая умерла третьего июня, болела без видимых симптомов. За день до ее смерти у нее были обнаружены выделения.

На данный момент все львы, у которых найден COVID-19 находятся наблюдением ветеринаров зоопарка.

Ранее стало известно, что на территории России началась вакцинация домашних животных от коронавируса единственным в мире препаратом «Карнивак-Ков», разработанным Россельхознадзором.