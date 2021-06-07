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В Индии львица умерла от COVID-19

Кира Карон
20:53 07.06.2021
У пяти львов было обнаружено отсутствие аппетита и кашель.
В Индии львица умерла от COVID-19
© Фото: pixabay.com
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В Индии в зоопарке Арингар Анна в пригороде Ченная  умерла 9-летняя львица, предположительно от коронавируса. Об этом пишет газета The Hindu.

Сообщается, что в зоопарке, у пяти львов было обнаружено отсутствие аппетита и кашель. У 11 животных были взяты анализы крови и мазок из носа. Анализы были отправлены в лабораторию, авторизованную для работы с животными. По результатам COVID-19 был обнаружен у девяти львов.

Львица, которая умерла третьего июня, болела без видимых симптомов. За день до ее смерти у нее были обнаружены выделения.

На данный момент все львы, у которых найден COVID-19 находятся наблюдением ветеринаров зоопарка.

Ранее стало известно, что на территории России началась вакцинация домашних животных от коронавируса единственным в мире препаратом «Карнивак-Ков», разработанным Россельхознадзором.

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