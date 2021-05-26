Первые в мире: в России стартовала вакцинация животных от COVID-19
Первые партии единственного в мире российского препарата для профилактики коронавируса у животных накануне были доставлены в регионы.
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На территории России началась вакцинация домашних животных от коронавируса единственным в мире препаратом «Карнивак-Ков», разработанным Россельхознадзором. Об этом сообщила советник руководителя ведомства Юлия Мелано.
«Накануне в российские города были доставлены первые партии единственной в мире вакцины "Карнивак-Ков", разработанной российскими учеными Россельхознадзора с целью профилактики заболевания среди животных», - сказала она.
Вакцинация проводится как в частных, так и государственных клиниках, которые приобрели препарат у производителя - Федерального центра охраны здоровья животных.
Первая в мире вакцина против COVID-19 для животных была зарегистрирована 31 марта текущего года.