Злой фермер: мужчина в Великобритании протаранил машину трактором

В Великобритании недалеко от замка Барнард разъяренный фермер протаранил машину своим трактором, чтобы убрать ее с территории. Видео инцидента появилось в Сети.

На кадрах видно, как мужчина с помощью своего сельскохозяйственного колесного устройства переворачивает транспортное средство, пока его хозяин снимает произошедшее на телефон и пинает в ответ трактор фермера. В итоге мужчина перевернул машину и уехал.

На данный момент правоохранительные органы не прокомментировали произошедшее.