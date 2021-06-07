Злой фермер: мужчина в Великобритании протаранил машину трактором
Мужчина перевернул транспортное средство, чтобы освободить ворота своей фермы.
© Видео: @Idiotukdriversmedia, Facebook © Фото: @Idiotukdriversmedia, Facebook
В Великобритании недалеко от замка Барнард разъяренный фермер протаранил машину своим трактором, чтобы убрать ее с территории. Видео инцидента появилось в Сети.
На кадрах видно, как мужчина с помощью своего сельскохозяйственного колесного устройства переворачивает транспортное средство, пока его хозяин снимает произошедшее на телефон и пинает в ответ трактор фермера. В итоге мужчина перевернул машину и уехал.
На данный момент правоохранительные органы не прокомментировали произошедшее.