Американский беспилотник совершил первую в истории дозаправку самолета в воздухе

Впервые в истории авиации американский беспилотник MQ-25 Stingray совершил дозаправку в воздухе другого самолета. Об этом сообщила разработавшая аппарат компания Boeing.

Беспилотный аппарат предназначен для дозаправки в воздухе палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Super Hornet и созданных на его основе самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler производства Boeing, а также истребителей пятого поколения F-35 конкурирующей фирмы Lockheed Martin.

Ранее экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 и разведчиков Су-24 отработали воздушную дозаправку в небе над Челябинской областью. От момент взлета летающего танкера Ил-78 до первой дозаправки прошло не более 15 минут.