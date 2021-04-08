Армия Раздача топлива под облаками: как многотонный летающий танкер заправлял Су-34 и Су-24 в небе над Челябинской областью Анатолий Бородкин За три тренировочных дня летающий танкер Ил-78 провел в воздухе сутки, за это время экипажи десятки раз отработали подходы, рывки, сухие, дневные и ночные дозаправки. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 и разведчиков Су-24 отработали воздушную дозаправку в небе над Челябинской областью. От момент взлета летающего танкера Ил-78 до первой дозаправки прошло не более 15 минут. Лайнер набрал нужную высоту - пять тысяч метров, скорость ниже крейсерской, но рабочая - 550 километров в час. Оператор-заправщик выпустил специальные шланг-конусы. Эта операция заняла 10 секунд. Впереди шесть часов напряженной работы в воздухе. Первыми в очередь на дозаправку выстраиваются истребители-бомбардировщики Су-34. Свою порцию топлива каждый из них получает за две минуты. Это две тонны авиационного керосина. © ТРК "Звезда" Летчики отрабатывают несколько элементов дозаправки. Сначала на низкой для сверхзвукового истребителя скорости подходят вплотную к крылу гиганта, на расстояние чуть больше полутора десятков метров. Вес самого танкера - более 100 тонн. Столько же он несет топлива в своих резервуарах. Нужно точно определить потоки воздуха, четко выдержать все параметры полета. Оттачивание меткости попадания - это уже сухая дозаправка. Без перекачки топлива. Тут главное время. Меньше минуты нужно экипажам Ил-78 и СУ-34 чтобы произошло соединение, а затем и рассоединение агрегатов их машин. Кроме истребителей-бомбардировщиков Су-34, дозаправку в воздухе отрабатывают и экипажи самолетов разведчиков Су-24 МР. Как и положено разведчикам - под покровом ночи. Этот элемент могут отрабатывать только самые опытные из летчиков. Ночная дозаправка на высоте пять километров. Ориентируясь только на проблесковые маячки на шланге конуса экипаж Су-24 попадает в него штангой. Диаметр конуса - 75 сантиметров. © ТРК "Звезда" За три тренировочных дня экипаж летающего танкера провел в воздухе сутки. Нареканий к работе коллег - летчиков Центрального военного округа (ЦВО) нет. Несколько десятков подходов, рывков, сухих, дневных и ночных дозаправок отработаны. Дозаправку в воздухе экипажи отработали в рамках контрольной проверки войск. Сейчас основная задача летчиков на ближайшие недели - отработка бомбометания по наземным мишеням на полигоне в Курганской области. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика