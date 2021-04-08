Раздача топлива под облаками: как многотонный летающий танкер заправлял Су-34 и Су-24 в небе над Челябинской областью
За три тренировочных дня летающий танкер Ил-78 провел в воздухе сутки, за это время экипажи десятки раз отработали подходы, рывки, сухие, дневные и ночные дозаправки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 и разведчиков Су-24 отработали воздушную дозаправку в небе над Челябинской областью. От момент взлета летающего танкера Ил-78 до первой дозаправки прошло не более 15 минут. Лайнер набрал нужную высоту - пять тысяч метров, скорость ниже крейсерской, но рабочая - 550 километров в час. Оператор-заправщик выпустил специальные шланг-конусы. Эта операция заняла 10 секунд.
Впереди шесть часов напряженной работы в воздухе. Первыми в очередь на дозаправку выстраиваются истребители-бомбардировщики Су-34. Свою порцию топлива каждый из них получает за две минуты. Это две тонны авиационного керосина.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика