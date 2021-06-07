Глава МВД РФ утвердил правила, по которым пьяных россиян и иностранцев могут свозить в вытрезвители

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Полицейские смогут забирать из общественных мест в вытрезвители граждан, утративших способность передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Туда также будут доставлять лица по заявлению граждан не только из общественных мест, но и из квартир.

Также по необходимости стражи порядка обязаны оказать первую помощь нетрезвым людям или вызвать врачей, а также обеспечить сохранность их имущества.

Ранее стало известно, что сотрудники ГИБДД смогут в скрытом режиме фиксировать факты опасного вождения и телефонных разговоров за рулем. Это следует из проекта приказа МВД РФ, который регламентирует порядок надзора за соблюдением правил дорожного движения (ПДД).