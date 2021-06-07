Глава МВД РФ утвердил правила, по которым пьяных россиян и иностранцев могут свозить в вытрезвители
Полицейские смогут забирать из общественных мест в вытрезвители граждан, утративших способность передвигаться.
© Фото: Александр Кондратюк, РИА Новости
В МВД России утвердили порядок помещения нетрезвых граждан в медвытрезвители. Соответствующий приказ № 212 опубликован на портале правовой информации от 13.04.2021.
«Утвердить согласованный с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, Порядок доставления лиц» – указано в документе.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика