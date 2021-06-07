«Последний освободитель Освенцима»: в ФРГ скорбят о смерти советского героя Давида Душмана

Давид Душман - ветеран из поколения победителей, он видел все. На войну ушел в первый же день 22 июня, прямо с соревнований по фехтованию, к которым вернется уже после Великой Отечественной. Но это будет потом, а пока - распределение в танковую бригаду.

Под Ельней он получил первое тяжелое ранение в живот, второе - на Курской дуге. Воевал под Смоленском, Сталинградом, в Белоруссии и Польше. В 1944-м, после освобождения Варшавы, его батальон войдет в Освенцим.

«Мы танками поломали забор, за которыми находились заключенные, и все продукты, которые были у нас в танке, консервы, раздали заключенным. Немцев не было, они все убежали, мы поломали забор, увидели этих измученных людей. Несчастные замученные люди, напуганные, голодные», - рассказывал Душман.

Красноармейцев встретили тысячи изможденных людей, которые больше походили на тени. Полураздетые старики и юноши, матери с грудными детьми. Батальон Давида Душмана оставит им все продукты, все, что было с собой и двинется дальше. День Победы Давид Александрович встретит в госпитале, самое тяжелое, третье ранение, он получит там же, в Польше.

«В Польше меня ранили в третий раз, уже тяжело, оторвали кусок легкого, и на этом моя война закончилась», - вспоминал Душман.

Ему отрезали половину легкого, врачи говорили – забыть о спорте навсегда. Долгое время он не мог ступить и шага, но каждый день пытался заниматься - пусть даже по одной минуте. В 1951 году ошеломительный триумф - вопреки всему, Давид Душман становится чемпионом СССР по фехтованию на шпагах. Позднее он станет тренером команды «Спартак», а с 1952 года начинает тренировать женскую сборную СССР по фехтованию.

Наша команда выигрывает все возможные титулы. Самая известная его подопечная – Валентина Сидорова, олимпийская чемпионка и девятикратная чемпионка мира. В 1972 году Давида Душмана приглашают на Мюнхенскую Олимпиаду в качестве судьи. На его глазах разворачивается кровавая драма – во время игр палестинские террористы захватили в заложники израильскую команду. Все попытки мирных переговоров провалились, тогда погибли 11 израильтян и сотрудник немецкой полиции. Советская сборная жила прямо напротив израильской команды, спортсмены были в ужасе.

На закате 1990-х Давид Душман переезжает в Мюнхен и продолжает тренировать. Съемочная группа побывала у него в гостях. Квартира Давида Александровича - словно открытая книга, все главное и любимое расположено на виду.

Когда-то глава МОК Томас Бах сам прошел школу Давида Душмана, его ставил на помост один из его лучших учеников, тогда же они и подружились. И сейчас, когда друга и наставника не стало, Бах выражает соболезнования и вспоминает первую встречу.

«Смерть Давида Душмана глубоко опечалила меня. Когда мы встретились в 1970 году, он сразу же предложил мне дружбу и совет, несмотря на личный опыт во Второй мировой войне. Это был настолько глубокий человеческий жест, что я никогда его не забуду», - признался Бах.

Давид Душман продолжал тренировать до 94 лет, почти каждый день давал уроки. Держал себя в спортивной форме, много шутил, и сейчас, когда его не стало, скорбит весь мир.

«Я даже сейчас не могу нормально умереть, потому что президент Томас Бах сказал, что мое 100-летие будут отмечать в Лозанне, поэтому хочешь не хочешь, до 100 лет должен дожить», - говорил Душман.

Печальное известие на главных новостных порталах Германии, Франции, Испании, Британии. Он был последним из советских бойцов, освободивших Освенцим.

«С большой печалью я узнала, что Давид Душман - последний остававшийся в живых освободитель концентрационного лагеря Освенцим и почетный член Еврейской религиозной общины Мюнхена - скончался в субботу вечером в возрасте 98 лет», - сказала Шарлотта Кноблох, глава еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии.

Владимир Путин наградил Давида Душмана орденом Александра Невского за вклад в сохранение исторической памяти о Второй мировой войне. Ежегодно президент поздравлял его с 9 Мая. В прошлом году Сергей Лавров вручил ветерану медаль в честь 75-летия Победы. Но по словам Душмана самая важная награда - это жизнь, жизнь без войны.