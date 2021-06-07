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«Танками поломали забор и раздали продукты»: последнее интервью освободителя Освенцима Давида Душмана

Егор Левин
12:35 07.06.2021
Давид Душман участвовал в Сталинградской и Курской битвах, был награжден орденами Красной Звезды, Славы, Отечественной войны и дважды медалью «За отвагу», а также орденом Александра Невского.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Markus Heine, ZUMAPRESS, Globallookpress
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В Мюнхене умер один из последних освободителей концентрационного лагеря Освенцим Давид Душман. Его не стало на 99-м году жизни.

Во время войны ветеран был бойцом 227-го танкового батальона, прорвавшего ограждения концлагеря. Глава еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии Шарлотте Кноблох выразила свои соболезнования в связи со случившимся, назвав Душмана героем, спасшим бесчисленное количество жизней.

«С его уходом мы потеряли храброго, честного и искреннего человека и почетного члена нашей религиозной общины», - заявила она.

Последним интервью, которое дал Давид Душман при жизни, была беседа с телеканалом «Звезда». Он рассказал, как оказался в Освенциме и спас заточенных там людей. Тогда он скромно заявил, что не считает себя освободителем.

«Я себя считать освободителем не могу, потому что освобождал Освенцим 1-й Украинский фронт, а я служил на 1-м Белорусском фронте. Единственное, что мы сделали, когда приехали туда, - мы танками поломали забор, за которым находились заключенные, и все продукты, которые у нас были, раздали заключенным. И поехали дальше - это все, что я могу про Освенцим рассказать», - поведал ветеран.

Душман поделился, что даже не испытывал при этом никаких эмоций, потому что столкновения с немцами не произошло, а времени на то, чтобы вдумываться в происходящее, не было - необходимо было двигаться дальше.

В России Давид Душман также известен как тренер и чемпион СССР по фехтованию на шпагах. Он скончался 5 июня в одной из больниц Мюнхена, куда он переехал в 1996 году после многих лет, проведенных в Австрии. При жизни он активно посещал школы, где рассказывал ученикам об ужасах Холокоста. Участвовал в Сталинградской и Курской битвах, был майором Советской армии. Награжден орденами Красной Звезды, Славы, Отечественной войны и дважды медалью «За отвагу», а также орденом Александра Невского.

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