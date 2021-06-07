Путин обсудил с главой ЕС сертификацию «Спутника V»

Президент России Владимир Путин обсудил наиболее актуальные вопросы взаимоотношений РФ и ЕС с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Среди них были в том числе и касающиеся коронавируса COVID-19 и российской вакцины против него «Спутник V».

«Затрагивались вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая перспективы сертификации в ЕС российского препарата "Спутник V" и обеспечение условий для взаимных поездок граждан при соблюдении противоэпидемических ограничений», - говорится в соответствующем сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в его стране «Спутник V» получили уже миллион граждан. По его словам, вакцина пользуется большой популярностью, и именно ее применение стало большим шагом на пути к успешной кампании вакцинации.