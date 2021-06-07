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В Петербурге аттракцион сбил сотрудника парка

Алексей Курильченко
17:10 07.06.2021
Сотрудник парка аттракционов получил травмы головы из-за нарушения техники безопасности.
© Видео: ВКонтакте, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб © Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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В парке развлечений на Крестовском острове в Санкт-Петербурге работающий аттракцион сбил сотрудника. По словам очевидцев, мужчина получил тяжелые травмы, его госпитализировали. По словам представителя администрации, причиной инцидента стало несоблюдение сотрудником техники безопасности.

«Он нарушил технику безопасности, самостоятельно зашел на территорию работающего аттракциона. Он находится в больнице, операция не требуется», - сообщили «Звезде» в администрации.

Ранее в социальных сетях появилось видео падения девочки с аттракциона в парке «Мандарин» в Новоалтайске. 12-летняя школьница села на карусель, и после набора высоты ноги ребенка врезались в будку контролера.

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