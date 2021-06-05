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Появилось видео падения девочки с аттракциона на Алтае

Иван Линдеманн
13:58 05.06.2021
По некоторым данным, школьница сильно повредила ногу.
© Видео: НОВОАЛТАЙСК, "ВКонтакте" © Фото: НОВОАЛТАЙСК, "ВКонтакте"
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В социальных сетях появилось видео падения девочки с аттракциона в парке «Мандарин» в Новоалтайске, находящемся неподалеку от Барнаула. Инцидент произошел 2 мая. На кадрах видно, что 12-летняя школьница села на карусель, и после набора высоты ноги ребенка врезались в будку контролера.

«На этом аттракционе высоким детям приходится поджимать ноги, чтобы случайно не задеть расположенную рядом кассу», - написали в комментариях местные жители.

На записи также слышно, как после падения девочки мать просит остановить аттракцион. Как сообщает RT, официальной информации о пострадавшей не поступало. По некоторым данным, школьница сильно повредила ногу.

Напомним,  что за несколько дней до произошедшего в Барнауле надувной батут ветром подняло в воздух и отнесло к трамвайным путям. В этот момент с аттракциона упали дети. Две девочки находятся в реанимации.

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