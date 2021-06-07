В Пензе застрявшую косулю спасли из школьного забора

Жители Пензы поделились видео в Сети, где косуля застряла в прутьях забора. Забор огораживает территорию школы №44 на улице Московской в Пензе.

На кадрах видно, как животное не может выбраться из школьного забора и издает громкие звуки. Уже позже к воротам школьного учреждения прибыла спасательная бригада, которая смогла извлечь косулю из железной «ловушки».

После того как косуле была оказана медицинская помощь, животное отпустили в лес.

Ранее в американском штате Вирджиния в школьный автобус ворвался олень. Запись инцидента была сделана камерой видеонаблюдения салона.