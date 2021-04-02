В США олень «влетел» в школьный автобус
Перепуганное животное несколько секунд металось по салону, после чего покинуло автобус.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: pixabay.com
В американском штате Вирджиния в школьный автобус ворвался олень. Запись инцидента была сделана камерой видеонаблюдения салона.
На кадрах видно, как нежданный попутчик на огромной скорости пробил лобовое стекло, влетел в салон и упал на одного из учеников.
Перепуганное животное еще несколько секунд металось по салону. Когда водитель остановился и открыл двери, олень быстро вылетел из автобуса.