В США олень «влетел» в школьный автобус

В американском штате Вирджиния в школьный автобус ворвался олень. Запись инцидента была сделана камерой видеонаблюдения салона.

На кадрах видно, как нежданный попутчик на огромной скорости пробил лобовое стекло, влетел в салон и упал на одного из учеников.

Перепуганное животное еще несколько секунд металось по салону. Когда водитель остановился и открыл двери, олень быстро вылетел из автобуса.